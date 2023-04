CM com – Juve | caccia al nuovo ds | incontro per Giuntoli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-03 23:55:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Chi farà il mercato dellantus nel corso della prossima estate? E che mercato sarà? Se per la seconda delle domande si dovrà necessariamente aspettare di capire come finirà la stagione sia a livello sportivo che giudiziario, per la prima in realtà le mosse della nuova società bianconera guidata da John Elkann, e con i suoi uomini fidati Ferrero e Scanavino nelle posizioni di presidente e direttore generale, sono già partite. Ci sarà undirettore sportivo entro la fine della stagione che aiuti il dg nelle mosse mercato e che affianchi Manna nella gestione dei giovani. CONTATTO PER– In questi ultimi mesi in cui si stanno rincorrendo ipotesi e profili come quello di Massara del Milan, Berta dell’Atletico ...