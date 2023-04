Club Scherma Salerno | 10 medaglie agli Interregionali Under 14

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalerossob : Prova Nazionale Gran Prix Under 14 a Vercelli: India Briganti del Club Scherma Taranto ad un passo dal podio - BlunoteWeb : Club Scherma Taranto: India Briganti a un passo dal podio a Vercelli - MRB_it : ?? | India Briganti del Club Scherma Taranto ad un passo dal podio #MondoRossoBlù #MRB - TSTARANTO : Prova Nazionale Gran Prix Under 14 a Vercelli: India Briganti del Club Scherma Taranto ad un passo dal podio… - CucchiRiccardo : @poetanaif Jesi è una miniera di campioni di scherma: Cerioni, Trillini, Vezzali, Di Francisca... Il club scherma p… -

...importante manifestazione organizzata dal Cnam Alassio in ricordo del grande campione della... dove rappresenta una delle icone dello locale Yachtde Monaco. Il monotipo nacque come barca ...Abbiamo a cuore la tua privacySalerno . Quattro ori, un argento e cinque bronzi. IlSalerno ha chiuso così, confermando il suo dominio nel panorama dell'Italia meridionale nella specialità del fioretto, la Seconda Prova Interregionale Under 14 svoltasi a Portici e ...

"FENCING FOR AUTISM" - GRANDE FESTA DI SCHERMA E ... Federazione Italiana Scherma

Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Tre giovani talenti del settore spada del Frascati Scherma si sono piazzati nei primi otto della seconda prova nazionale Under 1 ...Frascati (Rm) – Tre giovani talenti del settore spada del Frascati Scherma si sono piazzati nei primi otto della seconda prova nazionale Under 14 che è andata in scena a Vercelli, in Piemonte. E’ ...