Claudio Amendola e l’addio a Francesca Neri: “Potrà essere un enorme rimpianto” (Di martedì 4 aprile 2023) Claudio Amendola in tv parla per la prima volta della rottura con Francesca Neri. l’addio tra i due, dopo 25 insieme, è stato ufficializzato a ottobre scorso. Il 60enne e la 59enne si erano sposati in gran segreto a New York l’11 dicembre 2010: sono genitori di Rocco, 24 anni. L’attore, commosso, a Verissimo, rivela i suoi sentimenti e fa un’importante ammissione sulla separazione: “E’ un grande peccato, Potrà essere un enorme rimpianto”. “Sono grato a tutto il mondo dei media, si sono comportati tutti in maniera esemplare con me, non c’è stato alcun tipo di sciacallaggio, nessun tipo di forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me e questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati in quei 25 ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023)in tv parla per la prima volta della rottura contra i due, dopo 25 insieme, è stato ufficializzato a ottobre scorso. Il 60enne e la 59enne si erano sposati in gran segreto a New York l’11 dicembre 2010: sono genitori di Rocco, 24 anni. L’attore, commosso, a Verissimo, rivela i suoi sentimenti e fa un’importante ammissione sulla separazione: “E’ un grande peccato,un”. “Sono grato a tutto il mondo dei media, si sono comportati tutti in maniera esemplare con me, non c’è stato alcun tipo di sciacallaggio, nessun tipo di forzatura, grandissimo rispetto sia perche per me e questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati in quei 25 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_oro_9 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - alepileri67 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - Lintollerante1 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - GianelliniR : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - aleciaozi : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… -