Classifica Assist Serie A 2022/23: Kvaratskhelia al comando (Di martedì 4 aprile 2023) Classifica Assist Serie A 2022/23: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2022/23: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu. Quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gli Assistman rappresentano infatti merce tanto rara quanto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023)/23: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco ladeglidellaA, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano./23: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu. Quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gliman rappresentano infatti merce tanto rara quanto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Nel momento più difficile della Juventus, Manuel Locatelli é diventato il riferimento del centrocampo bianconero, d… - GruwFrequency : RT @MarcoAMunno: Contro i Rockets tripla doppia da 18 punti + 10 rimbalzi + 11 assist per LeBron James: è la numero 107 in carriera, con la… - Ste_Gualdoni : RT @MarcoAMunno: Contro i Rockets tripla doppia da 18 punti + 10 rimbalzi + 11 assist per LeBron James: è la numero 107 in carriera, con la… - ParmaLiveTweet : Classifica assist: Zanimacchia al primo passaggio vincente stagionale - MarcoAMunno : Contro i Rockets tripla doppia da 18 punti + 10 rimbalzi + 11 assist per LeBron James: è la numero 107 in carriera,… -