Clamoroso Messi, offerta da 400 milioni: dove può giocare il prossimo anno! (Di martedì 4 aprile 2023) Arrivano novità importanti sul futuro di Leo Messi. In seguito ai fischi ricevuti dalla pulce dai propri tifosi dopo la sconfitta interna con il Lione, si erano fatti insistenti i rumors su un suo possibile ritorno al Barcellona. Come riportato da Fabrizio Romano, invece, l’Al Hilal ha lanciato un’offerta da capogiro al neo campione del mondo. Calciomercato Messi Al Hilal La squadra araba è arrivata ad offrire ben 400 milioni all’anno per accaparrarsi le prestazioni di Messi. Il desiderio del giocatore, però, rimane quello di continuare in Europa. Il Barcellona, dal canto suo, prima di fare una mossa per Leo deve attendere gli sviluppi che la riguardano in merito al Fair Play Finanziario. Il futuro di Messi sembra essere lontano da Parigi. Tra il sogno di un ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 aprile 2023) Arrivano novità importanti sul futuro di Leo. In seguito ai fischi ricevuti dalla pulce dai propri tifosi dopo la sconfitta interna con il Lione, si erano fatti insistenti i rumors su un suo possibile ritorno al Barcellona. Come riportato da Fabrizio Romano, invece, l’Al Hilal ha lanciato un’da capogiro al neo campione del mondo. CalciomercatoAl Hilal La squadra araba è arrivata ad offrire ben 400all’anno per accaparrarsi le prestazioni di. Il desiderio del giocatore, però, rimane quello di continuare in Europa. Il Barcellona, dal canto suo, prima di fare una mossa per Leo deve attendere gli sviluppi che la riguardano in merito al Fair Play Finanziario. Il futuro disembra essere lontano da Parigi. Tra il sogno di un ...

