Clamoroso | il vertice Draghi-Mattarella era una bufala

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 4 aprile 2023) 00:00 Il giornalismo di quelli bravi: ieri Repubblica e La Stampa aprivano con l’incontrosu Pnrr. Tutto falso! E a sputtanare i giornaloni ci pensa il Quirinale (e oggi il solo Carioti). 05:00 Fedriga stravince, ma occhio centrodestra: non gasarti troppo. 07:10 Parola ai commensali. 07:30 Galli della Loggia parla di camerieri e dei maggiordomi e non si accorge delle nomine del centrodestra e di Enav dove hanno messo uno che sa far girare le cose. 11:52 Sul blogger russo ucciso i giornali italiani girano la testa. 13:25 Travaglio sul tramonto della leader finlandese Sanna Marin. 14:10 Schifani non vuole le rinnovabili e Stagnaro lo analizza. 15:25 l’Opec taglia la produzione del petrolio. Alla faccia del price cap che piace tanto ai nostri politici. 16:35 Annalisa Benini del Foglio al Salone del Libro e Ferrara la celebra. Al solito, ...