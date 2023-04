Cisterna / Picchiano e sequestrano un loro connazionale, arrestati tre indiani per rapina e lesioni (Di martedì 4 aprile 2023) Cisterna – Tre cittadini indiani sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Stazione di Cisterna di Latina per rapina, lesioni personali e sequestro di persona a danno di un loro connazionale, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Latina. La vittima si presentò alla stazione il 3 gennaio 2023, riferendo L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 4 aprile 2023)– Tre cittadinisono statidai carabinieri del Comando Stazione didi Latina perpersonali e sequestro di persona a danno di un, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Latina. La vittima si presentò alla stazione il 3 gennaio 2023, riferendo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Botte e rapina nella casa famiglia: ospite immobilizzato e aggredito da due banditi Fanno irruzione in una casa famiglia nei pressi della stazione ferroviaria di Cisterna, picchiano un ospite e gli portano via il denaro contante in suo possesso per un totale di circa 200 euro. È successo mercoledì pomeriggio alle 18 all'interno della casa famiglia Dalla ... PICCHIATO, SEQUESTRATO E TORTURATO A CISTERNA: IN ... Latina Tu Cisterna, per rapinarlo gli staccano un'unghia con il coltello e lo picchiano con una spranga: arrestati CISTERNA – A Capodanno era stato torturato, picchiato, rapinato e sequestrato, poi, il 3 gennaio, si era recato in caserma per denunciare i fatti ai carabinieri. La vittima è un cittadino indiano e i ...