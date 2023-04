Ciro Di Maio | il pizzaiolo che insegna la sua arte ai detenuti | «Delinquenti per ignoranza | non per cattiveria»

(Di martedì 4 aprile 2023) «Ho appena finito di fare il corso diai disoccupati». Risponde dalla sua pizzeria – la Sandi Brescia –Di, e si racconta con il sorriso di chi sa che sarà una giornata lunga, «ma piena di soddisfazioni». Quello ai disoccupati non è l’unico corso tenuto dal 33enne di Frattamaggiore emigrato a Brescia nel 2015, che due volte a settimana porta l’della pizza nel carcere della città lombarda. Al Canton Mombello – così si chiama l’istituto penitenziario bresciano – tutti aspettano con pazienza il suo arrivo. «Ci sono ragazzi giovani e uomini avanti con l’età, tutti volenterosi di imparare a fare una buona pizza. È bello perché per queste persone assaggiare una pizza fatta da loro è un momento veramente speciale. Mi dà un senso di gratificazione incredibile», aggiunge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VitaWebTV : FRATTAMAGGIORE, LE ECCELLENE DELLA…PIZZA. LA CITTA' DI DURANTE SCUOLA DI PIZZAZIOLI CHE SI FANNO ONORE NEL MONDO.... - gplanet_news : Ciro Di Maio: insegnare ai detenuti l’arte della pizza e della rinascita - Delmoro64D : Ciro Di Maio: insegnare ai detenuti l’arte della pizza e della rinascita Le belle iniziative a cui mi piace partico… - green_milano : RT @Eco_Connection: Il piazzaiolo Ciro di Maio: “Insegno a fare la pizza ai detenuti, li aiuto a trovare un lavoro” - Eco_Connection : Il piazzaiolo Ciro di Maio: “Insegno a fare la pizza ai detenuti, li aiuto a trovare un lavoro” -

"Ho appena finito di fare il corso di pizzaiolo ai disoccupati". Risponde dalla sua pizzeria - la Sandi Brescia -Di, e si racconta con il sorriso di chi sa che sarà una giornata lunga, "ma piena di soddisfazioni". Quello ai disoccupati non è l'unico corso tenuto dal 33enne di Frattamaggiore emigrato a ...La sfida del "Massimino" sarà diretta dal signorAldi di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti ... Mister Caruso dovrà fare a meno degl'infortunati Comito e Perugino ma, in compenso, recupera, ...Entrambe elette con il Movimento 5 Stelle, la prima come indipendente e la seconda in quota Luigi Di, avevano lasciato i grillini dopo i dissidi col capogruppoBorriello per formare il ...

Ciro Di Maio, il pizzaiolo che insegna la sua arte ai detenuti ... Open

Para celebrar o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, a Prefeitura de Avanhandava promoverá um show gratuito. O evento acontecerá no dia 29 deste mês, um sábado, a partir 21h na ...BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputados cotados para relatar o projeto do novo arcabouço fiscal afirmam que a votação da proposta deverá ser concluída ...