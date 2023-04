Circum | Nappi Lega | “De Luca dimentica che Eav cancella 38 corse al giorno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Deinaugura un cantiere e continua a parlare di primati raggiunti dalla Regione anche per il trasporto pubblico. Peccato che tra una battuta e l’altra e i tanti numeri che snocciola, dimentichi di citare quelli record delle 38alche Eav ha provveduto are sulle tratte della. Una gestione totalmente fallimentare quella di Ente autonomo Volturno, rispetto alla quale torniamo a chiedere le immediate dimissioni dei suoi vertici”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.