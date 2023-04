Cinquant’anni senza Pablo Picasso, da domani una mostra al Mann di Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Picasso e l’antico, Picasso e le radici liguri della sua famiglia ovvero ‘Le origini del mito’. L’Italia festeggia così, con due grandi mostre rispettivamente al Mann di Napoli dal 5 aprile al 27 agosto e alla Fortezza Firmafede di Sarzana dall’8 aprile al 16 luglio, il cinquantenario della morte dell’artista nato a Malaga, il 25 ottobre 1881, e scomparso a Mougins, in Costa Azzurra, l’8 aprile 1973. Entrambe le esposizioni si inseriscono nel ricchissimo calendario internazionale delle commemorazioni già da mesi portate avanti dalle più importanti istituzioni e musei di Europa e degli Stati Uniti, e sono tra le pochissime iniziative organizzate in Italia. Per l’occasione, infatti, Francia e Spagna hanno deciso di lavorare insieme istituendo un comitato che ha dato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutie l’antico,e le radici liguri della sua famiglia ovvero ‘Le origini del mito’. L’Italia festeggia così, con due grandi mostre rispettivamente aldidal 5 aprile al 27 agosto e alla Fortezza Firmafede di Sarzana dall’8 aprile al 16 luglio, il cinquantenario della morte dell’artista nato a Malaga, il 25 ottobre 1881, e scomparso a Mougins, in Costa Azzurra, l’8 aprile 1973. Entrambe le esposizioni si inseriscono nel ricchissimo calendario internazionale delle commemorazioni già da mesi portate avanti dalle più importanti istituzioni e musei di Europa e degli Stati Uniti, e sono tra le pochissime iniziative organizzate in Italia. Per l’occasione, infatti, Francia e Spagna hanno deciso di lavorare insieme istituendo un comitato che ha dato ...

