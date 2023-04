Cinema - L'ultima notte di Amore, quando l'auto è noir (Di martedì 4 aprile 2023) Un noir alla milanese, coinvolgente come non se ne vedevano da tempo. L'uscita nelle sale di L'ultima notte di Amore, con Pierfrancesco Favino, è l'occasione per riscoprire un universo parallelo fatto di un mix di celluloide (anche se nell'era del digitale il film è girato in pellicola, ndr) e passione per i motori. Due mondi che si intrecciano, che solo apparentemente vivono di vita propria ma che si confondono e si mescolano tra loro per l'esigenza delle case di produzione di reperire i veicoli di scena per cui qualcuno dovrà necessariamente dar vita a una ricerca. Tocca a Cinemalfa. Con l'auto si intrecciano storie, si attraversano decenni e vicissitudini del Paese, politiche e di cronaca (molto spesso nera) e la conseguente scelta di "quella giusta" da portare sul set a cura di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 aprile 2023) Unalla milanese, coinvolgente come non se ne vedevano da tempo. L'uscita nelle sale di L'di, con Pierfrancesco Favino, è l'occasione per riscoprire un universo parallelo fatto di un mix di celluloide (anche se nell'era del digitale il film è girato in pellicola, ndr) e passione per i motori. Due mondi che si intrecciano, che solo apparentemente vivono di vita propria ma che si confondono e si mescolano tra loro per l'esigenza delle case di produzione di reperire i veicoli di scena per cui qualcuno dovrà necessariamente dar vita a una ricerca. Tocca alfa. Con l'si intrecciano storie, si attraversano decenni e vicissitudini del Paese, politiche e di cronaca (molto spesso nera) e la conseguente scelta di "quella giusta" da portare sul set a cura di ...

