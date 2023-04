Cielo prevalentemente sereno, qualche nuvola sparsa (Di martedì 4 aprile 2023) Cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata, con temperature minime in lieve calo. qualche nuvola sparsa ma niente addensamenti o piogge. Ecco le previsioni del tempo del meteorologo Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 4 aprile 2023 Tempo Previsto: al mattino sereno sulle Alpi, poco o parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo ovunque con qualche annuvolamento solo su Prealpi e laghi. In serata prevalenza di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico in calo e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023)per tutta la giornata, con temperature minime in lieve calo.ma niente addensamenti o piogge. Ecco le previsioni del tempo del meteorologo Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 4 aprile 2023 Tempo Previsto: al mattinosulle Alpi, poco o parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo ovunque conanmento solo su Prealpi e laghi. In serata prevalenza di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico in calo e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... italotedesca_ : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Le previsioni meteo per lunedì 3 aprile. Tempo instabile con possibilità di pioggia nelle prime ore della giornata, i… - EflottaRosa : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Le previsioni meteo per lunedì 3 aprile. Tempo instabile con possibilità di pioggia nelle prime ore della giornata, i… - mnsanchez19 : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Le previsioni meteo per lunedì 3 aprile. Tempo instabile con possibilità di pioggia nelle prime ore della giornata, i… - italianiabaires : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Le previsioni meteo per lunedì 3 aprile. Tempo instabile con possibilità di pioggia nelle prime ore della giornata, i… - MeteoBAIRES_it : ?? Le previsioni meteo per lunedì 3 aprile. Tempo instabile con possibilità di pioggia nelle prime ore della giornat… -