Ciclismo su pista | i ranking olimpici aggiornati verso Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Il cammino di qualificazione olimpicaper quanto riguarda ilsusta entrando nel vivo ed è dunque tempo di dare una prima occhiata a quello che i numeri dicono finora. Ovviamente di punti da assegnare ce ne sono ancora tantissimi, gli eventi chiave per centrare la qualificazione devono ancora arrivare ed isono dunque in una fase decisamente embrionale. Le gare olimpiche saranno in totale 12 (6 per sesso) e per ognuna di esse i posti a disposizione saranno concessi per nazione e non al singolo o alla singola atleta. I primi eventi a dare punti per ilsono stati i campionati continentali dello scorso anno, mentre è tuttora in atto la prima delle due Nations Cup che faranno parte del cammino di qualificazione. L’evento più ...