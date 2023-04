Ciclismo | Scheldeprijs 2023 | startlist e favoriti

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Mercoledì 5 aprile va in scena l’edizione numero 111 della, storica classica belga (che parte però dall’Olanda) dedicata ai velocisti. Nel percorso di 205 chilometri che porta il gruppo da Terneuzen a Schoten non sono infatti previste difficoltà altimetriche e con tutta probabilità sarà una volata di gruppo a decidere il vincitore della corsa. Se andiamo infatti a considerare le edizioni dal 2006 al 2022 è sempre stata una volata di gruppo compatto a risolvere la corsa, tranne l’edizione dello scorso anno, caratterizzata da un forte vento in cui vinse Alexander Kristoff in solitaria. Laprevede come sempre al via molti dei migliori velocisti del panorama internazionale, pronti a darsi battaglia allo sprint. Per quanto visto nelle volate fino ad ora in stagione i dueper aggiudicarsi la vittoria sono ...