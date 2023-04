Ciclismo, Ranking UCI (4 aprile): Filippo Ganna miglior italiano, ora la Roubaix. Pogacar padrone, due balzi di lusso (Di martedì 4 aprile 2023) Tadej Pogacar ha rafforzato ulteriormente la prima posizione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse sloveno ha infatti vinto il Giro delle Fiandre e ora comanda la graduatoria con 5875,86 punti, precedendo ampiamente il belga Wout van Aert, che grazie al quarto posto alla Ronde è riuscito a scavalcare il connazionale Remco Evenepoel (assente nella seconda Classica Monumento della stagione). balzi notevoli per il danese Mads Pedersen (terzo al Giro delle Fiandre e ora settimo in classifica, otto posizioni recuperate) e per lo statunitense Neilson Powless (ottavo, +10). Invariato il quarto posto del danese Jonas Vingegaard: il vincitore dell’ultimo Tour de France precede l’olandese Mathieu van der Poel (secondo domenica pomeriggio) e il belga Arnaud De Lie. Chiudono la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Tadejha rafforzato ulteriormente la prima posizione nelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse sloveno ha infatti vinto il Giro delle Fiandre e ora comanda la graduatoria con 5875,86 punti, precedendo ampiamente il belga Wout van Aert, che grazie al quarto posto alla Ronde è riuscito a scavalcare il connazionale Remco Evenepoel (assente nella seconda Classica Monumento della stagione).notevoli per il danese Mads Pedersen (terzo al Giro delle Fiandre e ora settimo in classifica, otto posizioni recuperate) e per lo statunitense Neilson Powless (ottavo, +10). Invariato il quarto posto del danese Jonas Vingegaard: il vincitore dell’ultimo Tour de France precede l’olandese Mathieu van der Poel (secondo domenica pomeriggio) e il belga Arnaud De Lie. Chiudono la ...

