Ciclismo, la UAE Team Emirates blinda Tadej Pogacar: clausola rescissoria monstre (Di martedì 4 aprile 2023) Tadej Pogacar è l'uomo del momento. Il fenomeno sloveno ha già vinto dieci corse in stagione e si è ripreso di forza le copertine dopo il successo eccezionale al Giro delle Fiandre, con un attacco che ha tolto dalla sua ruota Mathieu Van der Poel. In questo momento, il due volte vincitore del Tour de France è di gran lunga il corridore più pagato al mondo con uno stipendio che attualmente, al netto di eventuali bonus previsti per alcuni successi, è di circa 6 milioni di euro. Uno stipendio aumentato notevolmente dal 2019, quando era passato professionista con la UAE Team Emirates e percepiva 80000 euro all'anno. La squadra emiratina ha blindato Pogacar con un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, da 200 milioni di euro.

