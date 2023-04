(Di martedì 4 aprile 2023) Inizio di stagione da dimenticare per. L’eritreo, che l’anno scorso si era esaltato proprio in primavera vincendo la Gand-Wevelgem, non ha trovato grandi risultati fino ad ora (un solo successo alla Volta a la Comunitat Valenciana). Ora ci si è messa anche la sfortuna a frenare la corsa dell’uomo della Intermarché – Circus – Wanty:la bruttaal Giro delledi domenica, infatti, ha riportato una commozione cerebrale e sarà costretto a saltare ladel 9 aprile. Le parole riportate da Het Nieuwsblad di Hilaire van der Schueren, direttore sportivo della compagine belga: “Gli sarebbe piaciuto tantissimo gareggiare alla. Ma, date le circostanze, quest’anno non sarà fattibile. Bisognerà poi vedere quanto ...

Ciclismo: Biniam Girmay salterà la Parigi-Roubaix dopo la caduta al Fiandre OA Sport

