Ciclismo | Alejandro Valverde torna a correre | in sella nel gravel | appuntamento alla Indomable

(Di martedì 4 aprile 2023)ha lasciato ilsu strada al termine della passata stagione agonistica, ma lo spagnolo non riesce a stare lontano dbicicletta e sposa la causa del, specialità che sta prendendo il largo nelle ultime annate. Il murciano tornerà inper affrontare le competizioni sullo “sterrato” e correrà domenica 23 aprile, che si disputerà nella zona di Almeria (Spagna). Indosserà sempre la casacca della Movistar, con cui ha disputato l’ultima parte della sua carriera. Ci sono altri tre corridori inseriti in rosa: uno è Ivan Garcia Cortina, le altre sono Ana Dillana e Hayley Simmonds. Dopo laè previsto il The Traka, in programma sabato 29 aprila a Girona. Foto: Lapresse

Alejandro Valverde ha lasciato il ciclismo su strada al termine della passata stagione agonistica, ma lo spagnolo non riesce a stare lontano dalla bicicletta e sposa la causa del gravel, specialità ...