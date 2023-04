Ciccolato ai piccoli pazienti del Moscati con i volontari de “Un sorriso per la vita”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione “Unper la” torna in campo per la beneficenza grazie al contributo di “Punk Teatrè” e alla sponsorizzazione della società di Mutuo Soccorso CesarePozzo- Sanità integrativa. Giovedì 6 aprile è stato organizzato l’evento solidale “La maledizione dei Potter” che prevede, a partire dalle ore 15:00 la distribuzione di delizie di cioccolato pasquale, le “Cioccorane” presso il reparto di pediatria dell’Azienda ospedaliera. A seguire, dalle ore 16:30 andrà in scena lo spettacolo “La maledizione dei Potter” presso l’auditorium dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Torna in prima linea, dunque, l’Associazione che si occupa di Clownterapia, la terapia delper accompagnare il percorso di cure negli ospedali pediatrici, oncologici, case di cura e di ...