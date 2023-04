Christo Jivkov: Mel Gibson ricorda la star de La passione di Cristo (Di martedì 4 aprile 2023) Mel Gibson ha ricordato con toccanti parole Christo Jivkov, con il quale lavorò nel film La passione di Cristo del 2004, morto a soli 48 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro. Mel Gibson produttore, regista e co-sceneggiatore del film La passione di Cristo, ha ricordato Christo Jivkov, scomparso venerdì sera a Los Angeles dopo aver combattuto per un lungo periodo di tempo contro il cancro. Aveva appena compiuto 48 anni. "Il mio caro amico Christo ha perso la sua eroica battaglia contro il cancro. Fino all'ultimo momento era pieno di speranza e il suo spirito era forte". Queste le parole di Mel Gibson che ha reso omaggio a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Melhato con toccanti parole, con il quale lavorò nel film Ladidel 2004, morto a soli 48 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro. Melproduttore, regista e co-sceneggiatore del film Ladi, hato, scomparso venerdì sera a Los Angeles dopo aver combattuto per un lungo periodo di tempo contro il cancro. Aveva appena compiuto 48 anni. "Il mio caro amicoha perso la sua eroica battaglia contro il cancro. Fino all'ultimo momento era pieno di speranza e il suo spirito era forte". Queste le parole di Melche ha reso omaggio a ...

