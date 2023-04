Christina Koch sarà la prima donna a volare intorno alla Luna a bordo della missione Artemis II (Di martedì 4 aprile 2023) La NASA ha annunciato il team di astronauti che prenderà parte alla missione Artemis II: i tre americani Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, e il canadese Jeremy Hansen. A dichiararlo è stato il capo della NASA Bill Nelson durante un evento al Johnson Space Center di Houston, che ha annunciato con orgoglio la missione che porterà gli astronauti a volare intorno alla Luna per la prima volta dopo l’ultima missione Apollo del 1972. “We are going!“, “Stiamo andando!”, ha esclamato pieno di entusiasmo Nelson, presentando i quattro astronauti che formeranno “l’equipaggio dell’intera umanità”. La missione Artemis II “non porterà solo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 4 aprile 2023) La NASA ha annunciato il team di astronauti che prenderà parteII: i tre americani, Victor Glover, Reid Wiseman, e il canadese Jeremy Hansen. A dichiararlo è stato il capoNASA Bill Nelson durante un evento al Johnson Space Center di Houston, che ha annunciato con orgoglio lache porterà gli astronauti aper lavolta dopo l’ultimaApollo del 1972. “We are going!“, “Stiamo andando!”, ha esclamato pieno di entusiasmo Nelson, presentando i quattro astronauti che formeranno “l’equipaggio dell’intera umanità”. LaII “non porterà solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Si torna a viaggiare verso la Luna, dopo 52 anni dalla missione Apollo 11. L'annuncio della NASA oggi: per la prima… - ElMune2 : RT @ultimoranet: Spazio, la #NASA annuncia i quattro astronauti che viaggeranno intorno alla Luna per la missione #ArtemisII, prevista per… - sallo_news : L'ingegnera Christina Koch è la prima donna che andrà sulla Luna - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: Spazio, la #NASA annuncia i quattro astronauti che viaggeranno intorno alla Luna per la missione #ArtemisII, prevista per… - Dr_Faiella_AL : RT @LKosmonautika: Lei è Christina #Koch, prossima specialista di missione per #Artemis II. Qui esultante dopo essere tornata sulla #terra… -