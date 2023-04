Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyValleyIt : Chirurgia robotica, al “Papa Giovanni” di Bergamo operato paziente di 90 anni - VitaWebTV : NAPOLI. L'Accademia di chirurgia robotica del Cardarelli festeggia la formazione di 1200 medici provenienti da tutt… - ronrons2 : RT @corrierebologna: Il professor Antonio Gangemi lascia gli Stati Uniti dopo 18 anni: «Spero che quel tipo di sanità qui non arrivi mai. V… - VitaWebTV : NAPOLI. L'Accademia di chirurgia robotica del Cardarelli festeggia la formazione di 1200 medici provenienti da tutt… - PaoloX68 : RT @corrierebologna: Il professor Antonio Gangemi lascia gli Stati Uniti dopo 18 anni: «Spero che quel tipo di sanità qui non arrivi mai. V… -

Si tratta del terzo intervento, per questo tipo di neoplasia, effettuato con laall'ospedale di Bergamo . Già nel 2022 erano stati portati a termine 322 operazioni con il robot, ...Ha 90 anni (presto ne farà 91) il terzo paziente operato per un tumore allo stomaco grazie all'applicazione dellaal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'ospedale sta raggiungendo alti risultati nell'applicazione dei robot, sia in termini numerici, dato che sono stati 322 gli interventi di questa ...Sono poi 353 gli interventi di, un numero ampiamente superiore ai 239 del 2021. 'Abbiamo attivato una serie di azioni organizzative incisive " dice il direttore generale dell'Aou ...

Chirurgia robotica, al Papa Giovanni XXIII operato paziente di 90 anni L'Eco di Bergamo

Per potenziare la chirurgia robotica, sono state assegnate 12 ore di sala robotica al giorno alle diverse discipline chirurgiche che fanno uso del robot, permettendo di realizzare, nel 2022, 353 ...La scelta di fare ricorso alla piattaforma robotica e non alla laparoscopia è stata presa dall'equipe della chirurgia generale 1 - addominale toracica, diretta da Alessandro Lucianetti. Alla consolle ...