Chiese e monumenti imbrattati: polemica a Napoli per la celebrazione scudetto (Di martedì 4 aprile 2023) I tifosi del Napoli vestono la città a festa in vista della vittoria dello scudetto, ma alcuni cittadini hanno protestato per dei monumenti e Chiese imbrattate Napoli si prepara da settimane ormai per l'imminente festa scudetto, ma secondo quanto riportato dal Corriere dei Mezzogiorno, l'entusiasmo ha travolto troppo alcuni cittadini e per niente altri. Alcuni cittadini hanno lamentato di: murales di dubbio gusto, scalinate storiche ridipinte con enormi scudetti, dissuasori e paletti riverniciati, monumenti e Chiese imbrattati. In particolare, la preoccupazione sarà per dove il comune troverà i soldi per ripulire il tutto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

