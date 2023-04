Chiedilo a Zona Wrestling #657

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 aprile 2023) Che caos il fine settimana, che caos Wrestlemania.numero 657 che arriva con due giorni di ritardo per il tanto da fare del weekend più importante dell’anno. Mi scuso immediatamente con coloro che vedranno alcune delle loro domande non risposte, ma essendo passata ormai Wrestlemania, sono scadute. Tutto il resto però sarà discusso con voi. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 2.Più che ...