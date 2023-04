Chiara Ferragni anticipa l’estate | il bagno in Senza veli in mezzo alla natura

Chiara Ferragni anticipa l’estate: il bagno in topless in mezzo alla natura (Di martedì 4 aprile 2023) Circondata dalla natura Chiara Ferragni si rilassa con un bagno e sembra già estate, lo scatto in Senza veli infiamma il web. La splendida e amatissima influencer si sta concedendo qualche giorno di relax e vacanza in Sudafrica in compagnia di alcuni amici. Sul suo profilo Instagram Chiara Ferragni non perde occasione per far condividere la sua quotidianità con tutti coloro che la seguono e la venerano. Mostrandosi in Senza veli ha fatto impazzire tutti. Chiara Ferragni: il Senza veli surriscalda i fan: è già estate (Screenshot da Instagram @ChiaraFerragni) -grantennistoscana.itIn uno degli ultimi post ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 4 aprile 2023) Circondata dsi rilassa con une sembra già estate, lo scatto ininfiamma il web. La splendida e amatissima influencer si sta concedendo qualche giorno di relax e vacanza in Sudafrica in compagnia di alcuni amici. Sul suo profilo Instagramnon perde occasione per far condividere la sua quotidianità con tutti coloro che la seguono e la venerano. Mostrandosi inha fatto impazzire tutti.: ilsurriscalda i fan: è già estate (Screenshot da Instagram @) -grantennistoscana.itIn uno degli ultimi post ...

