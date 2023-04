Chi spunta in panchina al fianco di Spalletti: sconcerto (e squalifica?) (Di martedì 4 aprile 2023) Il pesante poker casalingo subito dal Napoli per mano del Milan, domenica sera, porta ancora con sé degli strascichi. Soprattutto per il diverbio negli spogliatoi, durante l'intervallo, tra Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, e Paolo Maldini, Direttore dell'area tecnica rossonera. Secondo quanto riportato nel referto degli ispettori della Procura federale presenti al Maradona, “a fine primo tempo l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti nell'area spogliatoi chiedeva informazioni all'arbitro Rapuano in merito all'ammonizione del proprio calciatore Lobotka. Nel mentre l'arbitro rispondeva, interveniva il tesserato del Milan sig. Paolo Maldini (non presente nella distinta gara del Milan) e ne scaturiva un alterco ed i due venivano separati dall'intervento di tesserati delle due società, nonché dagli addetti dell'area spogliatoi del Napoli”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il pesante poker casalingo subito dal Napoli per mano del Milan, domenica sera, porta ancora con sé degli strascichi. Soprattutto per il diverbio negli spogliatoi, durante l'intervallo, tra Luciano, allenatore dei partenopei, e Paolo Maldini, Direttore dell'area tecnica rossonera. Secondo quanto riportato nel referto degli ispettori della Procura federale presenti al Maradona, “a fine primo tempo l'allenatore del Napoli Lucianonell'area spogliatoi chiedeva informazioni all'arbitro Rapuano in merito all'ammonizione del proprio calciatore Lobotka. Nel mentre l'arbitro rispondeva, interveniva il tesserato del Milan sig. Paolo Maldini (non presente nella distinta gara del Milan) e ne scaturiva un alterco ed i due venivano separati dall'intervento di tesserati delle due società, nonché dagli addetti dell'area spogliatoi del Napoli”. ...

