Chi ha ucciso Tatarsky? L'accusa a Darya Trepova, la pista ucraina e quella dei partigiani russi (Di martedì 4 aprile 2023) Chi ha ucciso Vladlen Tatarsky? Il blogger Maksim Fomin è morto in un attentato a San Pietroburgo nel Patriot Bar dove si riuniva il Kiberfront-Z, un'organizzazione patriottica. Il locale sarebbe di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner. La polizia russa ha arrestato ieri quella che considera l'esecutrice dell'attentato. Ovvero Darya Trepova. Accusata di aver portato la statuetta che doveva ricevere come premio Tatarsky e che invece era imbottita di dinamite. Lei invece dice di essere stata incastrata. E suo marito sta con lei. Intanto Mosca ha le idee chiare sull'attentato: accusa l'ucraina e i sostenitori di Navalny. «Il regime di Kiev è dietro l'assassinio sia di Darya Dugina (figlia 30enne del filosofo ultranazionalista ...

