Chi è Luca Van Assche, l'italo-francese che sta rapidamente scalando il ranking del tennis (Di martedì 4 aprile 2023) La Francia sta vivendo anni complicati nel tennis maschile. La generazione d'oro degli Tsonga, Simon, Monfils e Gasquet è ormai quasi terminata e al momento tra i primi trenta del ranking mondiale non c'è nemmeno un tennista transalpino. I vari Mannarino, Bonzi, Lestienne (solo per citarne alcuni) sono dei buoni giocatori, ma nessuno sembra avere le qualità per un importante salto in classifica. Chi, invece, rappresenta il futuro del tennis francese è il 18enne Luca Van Assche. Il nativo di Woluwe St Lambert l'unico giocatore sotto i 19 anni ad essere presente tra i primi cento del mondo e sta vivendo uno straordinario momento di forma, come dimostrano le vittorie nei Challenger di Pau e Sanremo. Quest'oggi ha sconfitto anche il portoghese Pedro Sousa nel primo turno ...

