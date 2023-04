Chi è la talpa di Resta con Me, finale spoiler ultima puntata (Di martedì 4 aprile 2023) Chi è la talpa di Resta con Me, spoiler finale ultima puntata Siamo giunti all’ultimo imperdibile appuntamento con la fiction di Rai 1 “Resta con Me”. Si chiudono le indagini di Alessandro Scudieri, protagonista interpretato da Francesco Arca, sulla banda della lancia termica con la scoperta di tante amare verità. Chi è la talpa di Resta con Me ? Ecco il finale spoiler. Resta con Me spoiler finale ultima puntata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official) Diego ha sparato a Tarek, ma il colpo di pistola ha mancato fortunatamente ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 4 aprile 2023) Chi è ladicon Me,Siamo giunti all’ultimo imperdibile appuntamento con la fiction di Rai 1 “con Me”. Si chiudono le indagini di Alessandro Scudieri, protagonista interpretato da Francesco Arca, sulla banda della lancia termica con la scoperta di tante amare verità. Chi è ladicon Me ? Ecco ilcon MeVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official) Diego ha sparato a Tarek, ma il colpo di pistola ha mancato fortunatamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fvnzioniamo : capito chi era la talpa cessa di questa fiction rai al primo o secondo episodio - Luigi_Sbrescia_ : @GianfryDiMaio Chi è la talpa Gianfry? - Giornaleditalia : Chi è la talpa in Resta con me, come finisce: trama ultima puntata, il finale - AmoreSempliceee : #Restaconme Però voglio sapere chi è la talpa ????????? - AlessiaBabbo : Dai che forse stasera capiscono chi è la talpa. Forse. #RestaConMe -