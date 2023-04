Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena ospite a Oggi è un altro giorno (Di martedì 4 aprile 2023) ? Giuseppe Giordano è il marito di Marina Occhiena nonché padre del figlio Gionata. La cantante ha parlato del loro amore nel programma di Canale 5, Verissimo. “Io e mio marito ci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un figlio. Lui è un ginecologo e mi ha aiutato nella fecondazione assistita. È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto. L’ho avuto dopo 40 anni di attesa“, ha detto. La donna non ha mai abbandonato il desiderio di diventare mamma, soprattutto dopo avere conosciuto l’uomo della sua vita. “Il mio Gionata è alla fine arrivato, se non fosse successo sarebbe stata una grande delusione. È una gioia quando mi viene a trovare, la famiglia si ricompone come quando era piccolino. Il nome di mio figlio l’ho scelto ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) ?è ildinonché padre del figlio Gionata. La cantante ha parlato del loro amore nel programma di Canale 5, Verissimo. “Io e mioci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un figlio. Lui è un ginecologo e mi ha aiutato nella fecondazione assistita. È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto. L’ho avuto dopo 40 anni di attesa“, ha detto. La donna non ha mai abbandonato il desiderio di diventare mamma, soprattutto dopo avere conosciuto l’uomo della sua vita. “Il mio Gionata è alla fine arrivato, se non fosse successo sarebbe stata una grande delusione. È una gioia quando mi viene a trovare, la famiglia si ricompone come quando era piccolino. Il nome di mio figlio l’ho scelto ...

