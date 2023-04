Chi è Ciuchino del Cantante Mascherato? Tutti gli indizi e le ipotesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amoifrate : @Obvsessmaljk CHI MI RUBA CIUCHINO - seaweedbvain : mi dispiace tantissimo per chi pullerà ciuchino - Angeloveleno59 : @Pistogolblasta2 Ma chi sei Ciuchino l'asino parlante? ???????????????? - iamAleksunder : @MichelePriore @UKRinIT Porca di quella PUTTEINA parte 2 Mi nomini la TASS ... L'agenzia RUSSA di informazione con… - Fabiot822 : @DanieleBibo @sportface2016 @sportface2016 ????i vostri giornalai chi sono? ????zilli, nano pistolino e Alvino ciuchino??????? -

... sono nove le spettacolari maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano,, ... Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni,ottiene il punteggio più basso viene ...A vuoto, invece, sono andate 'Le maschere d'oro': Scoiattolo non è Adriana Volpe mentrenon è Massimo Ranieri. Milly Carlucci si allunga con il suo show: imprevisto prima dell'esibizione del ...C'è ha la passione dei videogiochi,delle auto e, come Kai Havertz ... degli asini . Il giocatore della Germania e del Chelsea ha raccontato il ...abbia ereditato il suo soprannome "" da ...

Il cantante mascherato, chi è Ciuchino: la mossa manda in tilt i giudici Il Tempo

Ciuchino è tra i grandi protagonisti de Il Cantante Mascherato, nonché tra i personaggi più simpatici al pubblico. Ma chi è che si nasconde sotto il costume Sono state fatte tante ipotesi: ecco tutti ...Ippopotamo è il concorrente eliminato nella puntata di sabato 1 aprile de Il cantante mascherato. A nascondersi sotto la maschera è il cantante Mal, che ha perso la sfida contro Porcellino ed è stato ...