Chelsea, salgono le quote per Luis Enrique in panchina

Luis Enrique è il principale candidato per sostituire Graham Potter sulla panchina del Chelsea dopo l'esonero del tecnico inglese Il Chelsea continua a cercare un nuovo allenatore dopo l'esonero di Graham Potter. Secondo quanto riportato dal Sun, in queste ultime ore sta riprendendo quota l'opzione Luis Enrique. Il tecnico, dopo l'addio alla panchina della nazionale spagnola è anche tra i candidati per il ruolo di CT del Brasile, ma la sua preferenza sarebbe per un club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

