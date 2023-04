(Di martedì 4 aprile 2023), ex allenatore del Barcellona e ct della Spagna, avrebbe già deciso il suoin panchina. I dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter,è impaziente di tornare nel calcio dopo aver lasciato la nazionale spagnola al termine del Mondiale. Per l’ex ct la priorità assoluta è rivolta alle squadre di club. Il suo sogno sarebbe quello di allenare in Premier League. L’allenatoreaccetterebbe solo progetti a lungo termine con piani e idee chiare. Vedremo se ilsi farà avanti in maniera ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si tratta di Maurizio Sarri , un'Europa League con ile uno scudetto con la Juventus, ma ... non stiamo parlando di elementi che non abbiano qualità (Immobile, Milinkovic Savic,Alberto, ...... stretto collaboratore di Potter prima al Brighton e successivamente al. Nel futuro, invece,... passando per Mauricio Pochettino,Enrique e Luciano Spalletti. Per quanto riguarda invece ...In attesa di capire le intenzioni di Nagelsmann, ilpotrebbe avanzare dei colloqui conEnrique e Mauricio Pochettino, entrambi liberi e particolarmente appetibili sul mercato considerati ...

Chelsea-Luis Enrique Il piano dello spagnolo per il futuro Calcio News 24

Il Telegraph fa la lista degli allenatori che il Chelsea valuta dopo aver esonerato Potter. Oltre a Nagelsmann, ci sono Mauricio Pochettino (senza contratto, accostato pure all'Inter), Oliver Glasner ...