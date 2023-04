Chelsea-Liverpool stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Chelsea e Liverpool, valevole per il recupero dell’ottava giornata di Premier League 2022/2023. Senza ombra di dubbio le due vere delusioni di questo campionato inglese, con la squadra di Klopp ottava in classifica ed il Chelsea addirittura fuori dalle prime dieci attualmente. I Reds arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive, i Blues invece dopo un pareggio e una sconfitta, ma soprattutto in seguito ad un altro cambio di allenatore in panchina. Già finita l’avventura di Potter, ora tocca all’interim coach Saltor. La sfida è in programma oggi, martedì 4 aprile alle ore 21:00. diretta in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Gow e ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per il recupero dell’ottava giornata di. Senza ombra di dubbio le due vere delusioni di questo campionato inglese, con la squadra di Klopp ottava in classifica ed iladdirittura fuori dalle prime dieci attualmente. I Reds arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive, i Blues invece dopo un pareggio e una sconfitta, ma soprattutto in seguito ad un altro cambio di allenatore in panchina. Già finita l’avventura di Potter, ora tocca all’interim coach Saltor. La sfida è in programma oggi, martedì 4 aprile alle ore 21:00.in tv su Sky Sport Football e insu Sky Gow e ...

