Chelsea-Liverpool | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 4 aprile 2023) Riportiamo ledi, gara valida per il recupero dell’8° giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Anthony Taylor. Calcio d’inizio alle 21:00 a Stamford Bridge. Le due grandi delusioni di questa Premier si incontrano questa sera alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica. Attualmente in undicesima posizione, i Blues stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante il mercato faraonico estivo ed invernale, la compagine londinese è lontana ben dodici lunghezze dalla zona Champions. Fatale nell’ultimo turno è stata la sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Aston Villa. Dopo l’esonero di Thomas Tuchel, la dirigenza ha deciso di sollevare dall’incarico anche Potter. Al posto dell’ex tecnico del Brighton, è stato nominato ad interim Saltor ...