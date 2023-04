ChatGPT, dopo l’Italia lo bloccheranno in Europa? Risponde Zeno-Zencovich (Di martedì 4 aprile 2023) dopo la decisione di venerdì scorso del Garante della privacy, OpenAI, il fornitore di ChatGPT, ha sospeso il servizio in Italia. Una vicenda senza precedenti in Occidente ma capace di far partire una valanga regolatoria in Europa. Abbiamo raggiunto Vincenzo Zeno-Zencovich, professore di Diritto comparato all’Università degli Studi di Roma Tre ed esperto di diritto privato europeo, media e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per mappare l’entità del fatto. Professore, cosa ha portato il Garante a decidere di intervenire su ChatGPT? Il Garante se ne è occupato anzitutto perché c’è stato un data breach: quando ciò avviene è necessario che il titolare informi immediatamente il Garante. Questo ha acceso i fari su ChatGPT, non tanto sulla molto ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023)la decisione di venerdì scorso del Garante della privacy, OpenAI, il fornitore di, ha sospeso il servizio in Italia. Una vicenda senza precedenti in Occidente ma capace di far partire una valanga regolatoria in. Abbiamo raggiunto Vincenzo, professore di Diritto comparato all’Università degli Studi di Roma Tre ed esperto di diritto privato europeo, media e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per mappare l’entità del fatto. Professore, cosa ha portato il Garante a decidere di intervenire su? Il Garante se ne è occupato anzitutto perché c’è stato un data breach: quando ciò avviene è necessario che il titolare informi immediatamente il Garante. Questo ha acceso i fari su, non tanto sulla molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo l’allarme di Elon Musk, l’autorità della privacy ordina la sospensione della piattaforma ChatGpt (che però fun… - Agenzia_Ansa : OpenAi ha sospeso l'accesso al servizio ChatGpt in Italia, dopo lo stop del Garante della privacy #ANSA - aledige : Trovo surreale che il Garante della Privacy abbia bloccato #ChatGPT dopo che davanti al #greenpass non ha fatto un plissè. - euronewsit : #Dopo aver vietato #ChatGPT e la #carnesintetica, il #governo italiano ora vuole vietare l'uso di #parole #inglesi - Miti_Vigliero : RT @CIaudiaGiulia: +++ #ChatGPT dopo il #garanteprivacy in #Italia anche il commissario federale tedesco, ha detto che la #Germania potrebb… -