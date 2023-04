ChatGPT bloccato in Italia? Arriva PiazzaGPT, il clone creato da un italiano all’estero: «L’AI deve essere accessibile a tutti» (Di martedì 4 aprile 2023) Da sabato il Garante della Privacy ha bloccato ChatGPT, l’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, «finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina». Nonostante la società di Sam Altman ha fatto sapere di essere pronta a lavorare per ripristinarne l’accesso, dall’estero Arriva una soluzione tutta “Italiana”: PizzaGPT. Si tratta di un clone del modello del Chatbot Usa (turbo-3.5) e utilizza le API di OpenAI, che sono a pagamento. In sintesi, le risposte date da questo strumento dovrebbero essere simili alla versione gratuita di ChatGPT. «PizzaGPT utilizza le stesse API di ChatGPT ma non registra nessun tipo di dato da parte degli utenti», si ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Da sabato il Garante della Privacy ha, l’applicazione di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, «finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina». Nonostante la società di Sam Altman ha fatto sapere dipronta a lavorare per ripristinarne l’accesso, duna soluzione tutta “na”: PizzaGPT. Si tratta di undel modello del Chatbot Usa (turbo-3.5) e utilizza le API di OpenAI, che sono a pagamento. In sintesi, le risposte date da questo strumento dovrebberosimili alla versione gratuita di. «PizzaGPT utilizza le stesse API dima non registra nessun tipo di dato da parte degli utenti», si ...

