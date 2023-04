Charlotte di nuovo in “vacanza” | Ecco quando potremmo rivederla sul quadrato

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 aprile 2023) Uno dei veri highlight del week end di WrestleMania è stato il match trae Rhea che ha avuto tantissimi feedback positivi dal pubblico. La vincitrice della Rumble ha avuto la meglio anche nella contesa titolata con la Queen che a pochi mesi dal rientro in azione sembra già intenzionata a prendersi unperiodo di stop.il perchèavrebbe informato alla dirigenza le sue volontà di prendersi un altro periodo di riposo proprio durante il week end di LA. In un’intervista ad ESPN poco prima dell’evento, la figlia d’arte ha annunciato il suo goal per l’estate ovvero partecipare ad una gara ufficiale di bodybuilding. Attualmente non si sa ancora per quanto starà fuori, la cosa certa è che intensificherà ancora di piu’ la schedule in sala pesi.