Charles Leclerc è un problema E ora | indiscrezioni esplosive dal cuore Ferrari

(Di martedì 4 aprile 2023) Diceva il grande Niki Lauda che le corse si vincono all'ultimo giro e non al primo., un ragazzo di 26 anni che qualcuno aveva definito anni fa “il Predestinato”, deve ripassare gesta e consigli dei campioni di un tempo. In Formula 1 non basta spingere fino in fondo l'acceleratore oppure essere aggressivo come un tupamaros per diventare assi del volante. Ieri mattina, il monegasco ne ha combinata un'altra delle sue. E non è la prima volta. Partito dalla settima piazzuola in griglia, dopo pochi secondi di gara si è gettato con il pugnale tra i denti nel traffico, alla terza curva ha cercato di superare senza ragionare Stroll ed è finito mestamente fuori gara. Senza possibilità di recupero: il pilota dell'Aston Martin non aveva colpe visto che le responsabilità sono state tutte diche ha esagerato, come troppo ...

