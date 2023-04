Champions League 2022/2023, Napoli-Milan: inizia la vendita dell’ultima quota di biglietti (Di martedì 4 aprile 2023) Tremite un comunicato ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che, a partire dalle ore 10, sono in vendita nuovi biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan. “La SSC Napoli comunica che, per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, è in vendita oggi dalle ore 10 l’ultima quota di biglietti di 930 Distinti Superiori e 1480 Curve Superiori”, si legge nella nota. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Tremite un comunicato ufficiale, ilha fatto sapere che, a partire dalle ore 10, sono innuoviper la sfida dicontro il. “La SSCcomunica che, per la gara dei quarti diin programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, è inoggi dalle ore 10 l’ultimadidi 930 Distinti Superiori e 1480 Curve Superiori”, si legge nella nota. SportFace.

