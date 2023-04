Cerveteri. Raccolta dei rifiuti a Pasqua e Pasquetta: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 4 aprile 2023) Cerveteri – In vista delle festività Pasquali, l’Amministrazione comunale di Cerveteri informa la cittadinanza sui servizi di igiene urbana attivi nei prossimi giorni. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, il Centro di Raccolta comunale di via Settevene Palo Nuova rimarrà chiuso al pubblico. Nella giornata di Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, sarà posizionata un’isola ecologica mobile destinata ai non residenti in via dei Pini a Campo di Mare, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Nessuna variazione invece per il servizio di Raccolta dei rifiuti porta a porta: si svolgerà regolarmente come previsto da calendario. “Come di consueto in occasione dei periodi il servizio di igiene urbana della nostra città è oggetto di piccolissime ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023)– In vista delle festivitàli, l’Amministrazione comunale diinforma la cittadinanza sui servizi di igiene urbana attivi nei prossimi giorni. Nelle giornate di, il Centro dicomunale di via Settevene Palo Nuova rimarrà chiuso al pubblico. Nella giornata di Lunedì 10 aprile, giorno di, sarà posizionata un’isola ecologica mobile destinata ai non residenti in via dei Pini a Campo di Mare, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Nessuna variazione invece per il servizio dideiporta a porta: si svolgerà regolarmente come previsto da calendario. “Come di consueto in occasione dei periodi il servizio di igiene urbana della nostra città è oggetto di piccolissime ...

