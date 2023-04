Centro storico, dispositivi ztl pronti a tornare in funzione: il vicesindaco Nargi conferma e rilancia (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSe l’anno scorso poteva apparire come un esperimento, quest’anno la pedonalizzazione del Centro storico nei mesi estivi è una misura istituzionale e strutturata dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa. Lo conferma il vicesindaco con delega a commercio e turismo, Laura Nargi ribadendo come la pedonalizzazione del cuore pulsante della città, priorità dell’amministrazione sin dal’insediamento, “è il tassello di un progetto più organico che mira alla trasformazione dell’’area antica di Avellino, che da piazza Castello dove sono ripresi i lavori di riqualificazione e la cancellazione dei buchi neri di Corso Umberto, si spinge fino a piazza Libertà e quindi al resto del Centro città“. Non a caso lo scorso anno l’amministrazione comunale ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSe l’anno scorso poteva apparire come un esperimento, quest’anno la pedonalizzazione delnei mesi estivi è una misura istituzionale e strutturata dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa. Loilcon delega a commercio e turismo, Lauraribadendo come la pedonalizzazione del cuore pulsante della città, priorità dell’amministrazione sin dal’insediamento, “è il tassello di un progetto più organico che mira alla trasformazione dell’’area antica di Avellino, che da piazza Castello dove sono ripresi i lavori di riqualificazione e la cancellazione dei buchi neri di Corso Umberto, si spinge fino a piazza Libertà e quindi al resto delcittà“. Non a caso lo scorso anno l’amministrazione comunale ha ...

