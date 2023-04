"Centri per i rimpatri in ogni Regione". Il piano contro il boom di migranti (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture chiede di prevede i Cpr in tutta Italia: "Sarebbero assolutamente utili, aiuterebbero per la gestione del fenomeno" Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro delle Infrastrutture chiede di prevede i Cpr in tutta Italia: "Sarebbero assolutamente utili, aiuterebbero per la gestione del fenomeno"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Grande soddisfazione per i 50 milioni stanziati ieri nella seduta del CIPESS per l'edilizia scolastica nel Comune d… - Mov5Stelle : Da anni ormai ci sentiamo ripetere dai politici di Destra che “i Centri per l’impiego non funzionano”. Ma da chi di… - MinisteroSalute : ??#WorldAutismAwarenessDay ??????Sono 1202 i centri pubblici e privati convenzionati con il #SSN per la presa in carico… - EncyBasta : Sette investigatori che non hanno trovato prove di un rilascio di sostanze nocive a seguito di un incidente ferrovi… - LouiseLuisella : Sembra che i sindaci piddini abbiano una predilezione per modificare la viabilità nei centri urbani creando un nume… -