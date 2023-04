Celebrazioni Vanvitelliane a Valle di Maddaloni 

(Di martedì 4 aprile 2023). Inaugurazione mostra: venerdì 14 aprile alle 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune didi Maddaloni. La Città didi Maddaloni esporrà da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Sala Consiliare del Comune didi Maddaloni, sita in Viale Europa, 35-37, l’opera di Gianluca Rossi, scultore di tufo, per celebrare i 250 anni dalla morte dello straordinario architetto Luigi Vanvitelli. Il 2023 è l’anno del 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli (Napoli, 1700 – Caserta, 1773), architetto napoletano di fama internazionale, che, assieme alla Reggia di Caserta, ha disegnato l’Acquedotto Carolino, i cosiddetti Ponti della ...

