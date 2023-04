Celebrazione della Passione di Cristo con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Città del Vaticano – Al centro del Triduo Pasquale vi è la Celebrazione della Passione del Signore. Come da tradizione, nel Venerdì Santo, la Chiesa non celebra la Santa Messa. Al rito della Via Crucis si accompagna la cosiddetta Azione Liturgica della Passione e morte del Signore. Un rito antico e suggestivo, al quale partecipa anche il Pontefice. La Celebrazione presieduta da Papa Francesco, che si svolgerà nella basilica di San Pietro venerdì 7 aprile alle ore 17, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 16:55. Garantita anche la diretta televisiva: su Tv2000 a partire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Città del Vaticano – Al centro del Triduo Pasquale vi è ladel Signore. Come da tradizione, nel Venerdì Santo, la Chiesa non celebra la Santa Messa. Al ritoVia Crucis si accompagna la cosiddetta Azione Liturgicae morte del Signore. Un rito antico e suggestivo, al quale partecipa anche il Pontefice. Lapresieduta da, che si svolgerà nella basilica di San Pietro venerdì 7 aprile alle ore 17, sarà trasmessa insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 16:55. Garantita anche latelevisiva: su Tv2000 a partire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Oggi sono andata in una basilica romana a sentire una messa officiata da un padre pallottino irlandese. Quando ha d… - fanpage : È morto Padre Leonardo Marcucci, il prete che servì l'ultima messa di Padre Pio e che sorresse il Santo quando ebbe… - ladyonorato : In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK… - GiovanniTarchi : RT @nikinik64773225: Questa era l’ucraina del 2008 durante la celebrazione del 1020º anno di battesimo della Santa Rus. A Kiev sventolavano… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Celebrazione della Passione di Cristo con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming https://t.co… -