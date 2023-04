CdS – “Retegui, si fa avanti l’Eintracht per l’attaccante di Mancini” (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-03 23:22:51 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Dopo la convocazione dell’Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateo Retegui ha scatenato l’interesse di numerosi club europei per la prossima sessione di mercato. l’attaccante del Tigre ha parecchi estimatori in Serie A (Inter su tutti), ma secondo quanto riportato dai media argentini anche un club tedesco si sarebbe unito alla corsa. Retegui non si ferma più: gol decisivo al 99? contro il Lanus Retegui, si fa avanti l’Eintracht Sul centravanti della Nazionale si sarebbe fatto avanti anche ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-03 23:22:51 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Dopo la convocazione dell’Italia di Robertoe le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateoha scatenato l’interesse di numerosi club europei per la prossima sessione di mercato.del Tigre ha parecchi estimatori in Serie A (Inter su tutti), ma secondo quanto riportato dai media argentini anche un club tedesco si sarebbe unito alla corsa.non si ferma più: gol decisivo al 99? contro il Lanus, si faSul centrdella Nazionale si sarebbe fattoanche ...

