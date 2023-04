CdS – Poco Dumfries, Chelsea e United si defilano (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-03-29 14:59:19 Fa notizia quanto riportato Poco fa dal CdS: MILANO – Due assist nel 3-0 che l’Olanda, lunedì sera, ha rifilato a Gibilterra. Vero, il livello dell’avversario era relativo, ma siamo arrivati al punto che non è più il caso di sottilizzare. Ogni occasione è buona, insomma, per andare a caccia di segnali del vecchio Dumfries. Era accaduto lo stesso dopo il passaggio vincente per Lautaro contro il Lecce. Lo stesso bomber argentino, nell’occasione, aveva voluto celebrare il compagno, precipitato in una spirale negativa. E l’universo nerazzurro aveva sperato che fosse l’inizio della ripresa. Niente da fare, invece. Il 2023 del laterale olandese è proseguito con lo stesso andazzo. Emblematico in questo senso pure il finale della gara con lo Spezia: prima il rigore conquistato per il temporaneo pareggio e subito dopo l’inutile fallo in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-03-29 14:59:19 Fa notizia quanto riportatofa dal CdS: MILANO – Due assist nel 3-0 che l’Olanda, lunedì sera, ha rifilato a Gibilterra. Vero, il livello dell’avversario era relativo, ma siamo arrivati al punto che non è più il caso di sottilizzare. Ogni occasione è buona, insomma, per andare a caccia di segnali del vecchio. Era accaduto lo stesso dopo il passaggio vincente per Lautaro contro il Lecce. Lo stesso bomber argentino, nell’occasione, aveva voluto celebrare il compagno, precipitato in una spirale negativa. E l’universo nerazzurro aveva sperato che fosse l’inizio della ripresa. Niente da fare, invece. Il 2023 del laterale olandese è proseguito con lo stesso andazzo. Emblematico in questo senso pure il finale della gara con lo Spezia: prima il rigore conquistato per il temporaneo pareggio e subito dopo l’inutile fallo in ...

