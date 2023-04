Cava de’ Tirreni, stalli blu sempre gratuiti per i diversamente abili (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – L’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni, in particolare l’Assessore alla viabilità Germano Baldi, ha dato indicazione al competente dirigente di adeguarsi in tempi brevissimi alla disposizione di legge “comma 3-bis dell’articolo 188” del Codice della Strada, che prevede la gratuità senza limiti di tempo la sosta gratuita su strisce blu alle persone dotate di contrassegno auto disabili, qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili. “Finora il nostro regolamento prevedeva la sosta gratuita nelle strisce blu per le auto con contrassegno disabili solo per la prima ora – afferma l’Assessore Baldi – il Sindaco Servali aveva già da tempo dato indicazioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – L’Amministrazione comunale dide’, in particolare l’Assessore alla vità Germano Baldi, ha dato indicazione al competente dirigente di adeguarsi in tempi brevissimi alla disposizione di legge “comma 3-bis dell’articolo 188” del Codice della Strada, che prevede la gratuità senza limiti di tempo la sosta gratuita su strisce blu alle persone dotate di contrassegno auto dis, qualora i posti riservati alla sosta disrisultassero già occupati o indisponibili. “Finora il nostro regolamento prevedeva la sosta gratuita nelle strisce blu per le auto con contrassegno dissolo per la prima ora – afferma l’Assessore Baldi – il Sindaco Servali aveva già da tempo dato indicazioni ...

