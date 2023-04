Caterina Scorsone di Grey' s Anatomy rivela | «Un incendio ha distrutto la mia casa | ho avuto solo due minuti per salvare i miei figli»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 aprile 2023) L'attrice ha raccontato su Instagram di essere riuscita a fuggire per un pelo, con i suoi tre bambini, dallain fiamme. I quattro animali domestici della famiglia, purtroppo, non sono riusciti a salvarsi: «Siamo sconvolti dalla perdita, ma grati per averli potuti amare»