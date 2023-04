Cassano: “Napoli vi dico ora come finisce, il Milan è avvisato” (Di martedì 4 aprile 2023) Antonio Cassano parla del doppio confronto in Champions League tra Napoli e Milan. L’ex giocatore di Roma e Real Madrid ai microfoni della Bobo Tv su Twitch si proietta verso il doppio match dei quarti di finale di Champions League, che vedrà il confronto tra Milan e Napoli. Secondo Cassano per il Milan “saranno due partite tremende per i rossoneri. Il Napoli sarà sicuramente avvelenato e questo per gli azzurri sarà un vantaggio. Io penso che quella tremenda sconfitta farà molto più bene al Napoli che al Milan“. Poi Cassano ha aggiunto: “Quello che abbiamo visto al Maradona non è il vero Napoli, era molto lento e senza gioco. Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone. Non sto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Antonioparla del doppio confronto in Champions League tra. L’ex giocatore di Roma e Real Madrid ai microfoni della Bobo Tv su Twitch si proietta verso il doppio match dei quarti di finale di Champions League, che vedrà il confronto tra. Secondoper il“saranno due partite tremende per i rossoneri. Ilsarà sicuramente avvelenato e questo per gli azzurri sarà un vantaggio. Io penso che quella tremenda sconfitta farà molto più bene alche al“. Poiha aggiunto: “Quello che abbiamo visto al Maradona non è il vero, era molto lento e senza gioco. Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone. Non sto ...

